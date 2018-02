Rekordsalg av nesespray

Det ble solgt 6,3 millioner flasker med nesespray, 11 prosent mer enn året før.



Dette er en dobling siden 1999, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.

- Flere avhengige Professor i rusmiddelforskning ved Universitetet i Oslo og ekspert på misbruk av legemidler, Jørgen Gustav Bramness, tror flere rett og slett ikke klarer å slutte med sprayen.

- Det kommer stadig historier om folk som har problemer med å slutte på disse medisinene. Vi vet det er en god sammenheng mellom salgstall og såkalt avhengighet, sier Bramness.

Nesespray skal kun brukes i ti dager i strekk. Å bruke medisinen lenger kan virke mot sin hensikt og gi kronisk tett nese.

- Nesespray er et ikke-reseptbelagt legemiddel som brukes for å åpne nesen i forbindelse med forkjølelse. De som bruker det over lang tid kan synes det er vanskelig å slutte, fordi når man slutter kan man oppleve at nesa blir tett. Da får man en slags "avhengighet", forklarer professoren.

I butikken

Sju av ti nesesprayflasker ble i fjor kjøpt utenom apotek, altså i butikk, kiosk eller på bensinstasjon. Bramness mener legemidler som nesespray helst bør selges på apotek.

- Jeg blir litt ettertenksom når jeg hører disse tallene og tenker at den type salgsøkning som vi ser nå ville vi ikke hatt dersom det ikke hadde blitt solgt utenom apotek, sier professoren.

Han mener vi må forholde oss til at dette selges utenom apotek men at folk må søke råd om bruken av nesespray hos lege eller apotek.





- Tror det er ufarlig



Folkehelseinstituttet sier det er viktig er at folk leser pakningsvedlegget og bruker nesesprayen korrekt. Men Faksvåg sier mange ikke gjør det.

- Mange undersøkelser viser at folk flest ikke leser vedlegget, sier Faksvåg.

- Det at nesespray nå selges på 7000 utsalgssteder kan medføre at folk tror at dette ikke er risikabelt å ta, men det er det jo hvis man bruker det feil, sier fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg.