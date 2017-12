Hos Norges største vedprodusent, Vermundsberget, økte salget med 67 prosent i oktober, sammenlignet med samme periode i fjor, skriver NRK.



Tall fra Statistisk sentralbyrå, viser også at det ble solgt over én million flere vedsekker i fjor enn i 2014.



Økningen skyldes lavere import, og at gamle oljebrennere fases ut.