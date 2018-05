Rekordstor beredskap i pinsen

Trafikken og antallet båter på havet øker, og sammen med varsler om knallvær i helgen ruster Redningsselskapet seg ekstra godt.





– Vi har måtte ta høyde for den store økningen vi ser, og det har vi gjort ved å stasjonere flere redningsskøyter, spesielt på Sørlandet og på Oslofjorden med området mot svenskegrensen og Østfold, sier Jåsund-Pedersen.

Forrige helg deltok Redningsselskapet i 25 søk-og redningsoppdrag, og i løpet av den første langhelgen i mai hadde de 140 oppdrag.





Og det er noen tabber som går igjen.

– Veldig mange av oppdragene som vi assisterer på dreier seg om dårlig vedlikehold eller manglende kunnskap om egen båt, sier han.

For lite kunnskap

Mangel på vedlikehold og lite kunnskap om egen båt er ting man kan gjøre noe med i forkant av turen, og derfor er Jåsund-Pedersens råd klart.

– Det som er viktig er at hver enkelt er forberedt på turen de skal gjennomføre, at båten er godt vedlikeholdt og at man vet hva man skal gjøre hvis uhellet er ute, understreker Jåsund-Pedesen.

Beredskapssjef Ronny Jåsund-Pedersen sier opprustningen er helt nødvendig.