Ren luft vil gi varmere klima

Ren luft vil gjøre verden 0,5 grader varmere, viser en studie Bjørn Samset ved Cicero, senter for klimaforskning, har ledet.

Særlig mange steder i Asia er det svært forurenset luft, noe som har dempet solinnstrålingen og redusert klimaendringene.



Samset sier til VG at temperaturen i Sørøst-Asia vil kunne stige med to grader, når mer solskinn når bakken, og det vil medføre med nedbør og ekstremvær



Han mener luften i Kina og India vil bli mye renere i løpet av et par tiår, noe som vil påvirke klimaet på hele kloden.