Samtidig sier Norges Bank at utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten.



- Renten skal mest sannsynlig settes opp etter sommeren i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.



Styringsrenten har vært på 0,5 prosent siden mars 2016. Norges Bank har ikke satt opp renten siden 2011.