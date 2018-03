Republikanerne avviser Russland-kontakt

Republikanerne i etterretningskomiteen konkluderer i en egen rapport med at det ikke var noe samrøre mellom Donald Trumps valgkamp og Russland.

De avviser også at Vladimir Putin skal ha foretrukket at Donald Trump vant valget, melder Fox News.



Republikanerne skal legge fram sin rapport for demokratene i dag.



Spesialetterforsker Robert Mueller har på sin side de siste ukene tatt ut tiltale mot 13 russere og tre selskaper som han mener blandet seg inn i det amerikanske valget