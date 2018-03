Riise beklaget oppførsel

Kristian Tonning Riise var i dag tilbake på Stortinget for første gang etter tre måneders sykemelding.

Der beklaget han at han har oppført seg på en slik måte at folk har sett seg nødt til å varsle, melder NRK.



Tidligere i dag konkluderte Høyre med at den tidligere lederen i ungdomspartiet har brutt partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og opptreden. Riise får ikke delta på årets landsmøte i Høyre.