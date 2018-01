Riksrevisjonen: – Det sløses i helsetjenesten

- Helsetjenesten sløser med penger ved at fastleger henviser pasienter til sykehus for ofte.

Det slår Riksrevisjonen fast i en ny rapport.



Hver tredje sykehuslege mener de utreder pasienter som ikke burde vært på sykehus - og i rapporten går det frem at fastlegene ikke samarbeider godt nok med sykehuslegene om pasientene.



Riksrevisor Per-Kristian Foss sier til VG at ressursbruken går ut over pasienter som trenger hjelp, som da må vente lenger.