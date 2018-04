Rød-grønt flertall igjen

Det er NRKs partibarometer for april som gir opposisjonen 89 mandater mot regjeringens 80. Men de tre rødgrønne partiene har ikke flertall alene - de må hente støtte hos enten Rødt eller MDG.



Arbeiderpartiet går frem 1,9 prosentpoeng i målingen, mens Høyre går tilbake 2,3.

Det betyr at de to store partiene nå er så og si like store, med henholdsvis 25,2 og 25,1 prosent.