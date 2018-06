Røde Kors er bekymret for drukningsstatistikken

Røde Kors er svært bekymret for at mange drukner i sommer, etter at det til nå i år har vært 37 drukningsulykker i Norge.



32 av disse involverer menn. Organisasjonen er urolige for utviklingen, og ber alle droppe å legge igjen redningsvesten på land.



President Robert Mood oppfordrer sterkt til å bruke vest - også på land, for de fleste som drukner faller fra land, ikke båt.