Mye snø i fjellet, tidlig påskefri og stor snøskredfare har ført til at de frivillige har blitt ekstra kurset for å være godt nok rustet til å takle hendelser i dagene fremover.



Det forteller Kjersti Løvik, landsrådsleder for hjelpekorpset.



– Det er flere av hjelpekorpsene som er ute i fjellet som har hatt skredøvelser i år enn tidligere, sier hun.