I målingen, som er utført for Oslo Høyre i juni, får Rødt 11,8 prosent og MDG 9,3 prosent oppslutning.



Arbeiderpartiet får kun 19,4.



Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til Dagsavisen at han tror på en like stor oppslutning i valget neste år.



Høyre er klart størst.