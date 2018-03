Rødt får 4 prosents oppslutning på en fersk måling for Vårt Land, og havner dermed over sperregrensen.

Oppslutningen øker med 0,9 prosentpoeng fra februar, og ville gitt partiet sju mandater på Stortinget dersom det var et valgresultat.



Partileder, og deres eneste stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes sier til Vårt Land at det virker som om folk merker at selv en representant gjør en forskjell.