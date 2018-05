På Norstats siste måling for Vårt Land får venstresiden flertall på Stortinget, fordi både KrF og Venstre raser under sperregrensen, der begge partier ender på 3,7 prosent.



Rødt står på 4 prosent, og leder Bjørnar Moxnes sier partiet er kommet på Stortinget for å bli.