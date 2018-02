Oljefylket sto for nesten en femdel av 476 skattemilliarder fra fylkene, skriver Stavanger Aftenblad.



Totalt bidro Rogaland med 104 milliarder kroner til statskassen.

Oslo følger like etter med 99 milliarder.



Oslo og Rogaland er også øverst på listen over hvor verdiskapningen skjer. Der lå hovedstaden foran Rogaland i fjor.