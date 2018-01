Røkke utsatt for alvorlige trusler

Politiet bekrefter at milliardær Kjell Inge Røkke er utsatt for alvorlige trusler fra en torpedo.

I går ble det kjent at en pengeinnkrever er siktet for trusler mot Røkke. Politiet sier nå til VG at truslene er av en karakter som vil kunne føre til fengselsstraff.



Ifølge avisen dreier det ene tilfelle seg om en hendelse i et garasjeanlegg, der torpedoen skal ha ventet på Røkke og fremsatt angivelige trusler mot finansmannen.