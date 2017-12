Sjur Røthe går langt i å si at Petter Northug skulle tatt hans plass i Tour De Ski.

Røthe gikk inn til en 46. plass under dagens 15-kilometer, og sier til VG at Northug kunne gjort en langt bedre jobb.



Martin Johnsrud Sundby ble best av de norske på en 3. plass. Sveitseren Dario Cologna vant.