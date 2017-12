Republikaneren Roy Moore går til sak etter at han gikk på et sviende nederlag i senatvalget i Alabama.

Ifølge nyhetsbyrået AP mener Moores advokat at det var uregelmessigheter i valget, og at det kommer til å bli en etterforskning, etterfulgt av et nytt valg.



Vinneren av valget, demokratiske Doug Jones, skal etter planen offisielt erklæres som vinner i dag, og sier at det ikke er funnet bevis på juks.