Ruset mann tok gisler

I en pressemelding skriver politiet at flere personer ble skremt av mannen, som prøvde å ta seg inn i flere hus. Han satte seg også inn i en bil med to bekjente, som ble truet og holdt som gisler.



Etter forhandlinger med politiet fikk gislene gå, men han ville ikke selv overgi seg.

Og politiet avfyrte varselskudd etter at han gjorde et utfall med kniv mot politiet.



Til slutt valgte de å aksjonere mot mannen som ble pågrepet.