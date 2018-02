To russegutter som tapet fast en medelev i en skolegård i Stavanger i mai 2016 har blitt frifunnet for vold i Gulating lagmannsrett.

I tingretten ble de to dømt til 21 dagers betinget fengsel.



De to har aldri nektet for det de har gjort, men de har hevdet den fornærmede gutten var med på leken, og lagmannsrettens flertall kom fram til at dette ikke kan utelukkes, melder Stavanger Aftenblad.