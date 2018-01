Russelåter bidrar til å øke aksepten for overgrep

Russelåter bidrar til å økse aksepten blant unge for å drikke seg fulle og for å gjøre overgrep.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. I undersøkelsen er unge mellom 15 og 20 år spurt hvilke innvirkning russelåter har på dem.

36 prosent svarte at de er enige i at låtene bidrar til å øke aksepten blant unge til å ha sex med en person som er for beruset til å være med på det.

– Russelåtene danner en ramme for russetiden, og meningen må være at alle skal ha det gøy og ikke bidra til at enkeltpersoner blir overgripere eller blir utsatt for overgrep, sier leder for fagavdelingen i Actis, Pernille Huseby, til P4.

I fjor vår blusset igjen debatten opp om drøye russelåter, og produsentene forsvarte seg blant annet med at det var humor. Det er ikke en god nok forklaring, mener Huseby.

– Det er en helt hårreisende forklaring, og veldig ansvarsfraskrivelse. De bør ta sitt ansvar og sørge for at man ikke er med på å løfte fram en veldig uheldig ungdomskultur.

ALKOHOL: 46 prosent i undersøkelsen svarte at de var enige i at russelåter bidrar til å øke aksepten blant ungdom til å drikke seg fulle. Foto: NTB scanpix

Nå etterlyser Huseby større fokus på grensesetting fra foreldre.

– Det er foreldrene som må ta en prat med både guttene og jentene om hvordan de bør oppføre seg i forhold til hverandre, og hva som skjer når man drikker mer enn man pleier.

Nær halvparten av de spurte svarte at de var enige i at russelåter bidrar til å øke aksepten blant ungdom til å drikke seg fulle.

– Jeg håper at de som lager låtene kan ha litt mer fantasi enn å måtte ha med tvang og lovbrudd i sangene sine. De kan lage humor som ikke går på bekostning av enkeltpersoner, avslutter hun.

Russelåtprodusent vil ikke uttale seg

Andreas Haukeland, bedre kjent under artistnavnet Tix, stod for en av de mest utskjelte russelåtene i 2015.

Med tekstlinjer som «I kveld er det lov å være hore/Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet?» fikk russelåten mye oppmerksomhet, og ble også så populær at den havnet på VG-lista og var en av årets mest populære låter på Spotify.

P4 Nyhetene har prøvd å få en uttalelse fra Haukeland, men i en mailkorrespondanse svarer manager Øyvind Pedersen Riibe at dette ikke er noe russelåtprodusenten vil stille opp på: