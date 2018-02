Russere får medhold i CAS

Idrettens voldgiftsrett, CAS mener det ikke finnes beviser for at AleksanderLegkov, Maxim Vylegzhanin og 26 andre russiske idrettsutøvere var dopet underOL i Sotsji.

Dermed får de medaljene fra 2014 tilbake og kan få delta i OL i Pyeongchang.

- Vi er glade

Totalt 39 russere anket IOC sin beslutning om utestengelse etterMacLaren-rapporten. I rapporten gikk det fram at Russland drev med systematisk doping under OL på hjemmebane. IOC valgte å utestenge dem fra OL på livstid for å ha deltatt i organisert dopingjuks.

I dommen skriver CAS at domstolen ikke har tatt stilling til om dopingprøvene ble manipulert men at avgjørelsen kun handler om bevisene mot utøverne.

De elleve andre russerne som anket livstidsutestengelsen blir kun utestengt fra OL i Sør-Korea.

- Vi er veldig glade, vi trodde dette skulle skje før eller siden, sier Russlands skipresident Jelena Välbe til nyhetsbyrået R-sport.

Støtter CAS

- Det er en riktig avgjørelse å la de nå frikjente russiske utøverne få delta i OL i Pyoengchang, sier dopingekspert Lars-Eirik Frisvold, som tidligere ledet i domsutvalget i Norges Idrettsforbund, til P4.

Han sier at alle land må følge de internasjonale dopingreglene, også Russland.

- Hvis man fastslår at Russland har brutt dopingkoden så blir landet utestengt. Men for enkeltutøvere er det urettferdig at de ikke får delta hvis de ikke er blitt funnet skyldig i å dope seg, sier Frisvold.