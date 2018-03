Russisk fly mistet flere hundre gullbarrer under takeoff

Den russiske nyhetskanalen Mash har anslått verdien på barrene til 378 millioner dollar, eller nesten 3 milliarder kroner. Gullbarrene lå strødd ut over rullebanen etter takeoff.



Det russiske innenriksdepartementet opplyser at alle gullbarrene er funnet, slik at det ikke er noe poeng for lokalbefolkningen å lete i området etter gull.