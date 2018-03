Russlands utenriksminister, Sergei Lavrov, beskylder USA for å ha presset andre land til å utvise russiske diplomater etter giftsaken i Storbritannia.

Lavrov sier ifølge BBC at det er få uavhengige land igjen i Europa.



En rekke land utvist til sammen over 100 russiske diplomater etter giftangrepet, og i ettermiddag ble det kjent at NATO utviser sju diplomater.