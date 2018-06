Den russiske ambassaden i Oslo er alvorlig bekymret over at Solberg-regjeringen vil utvide ordningen med stasjoneringen av amerikanske soldater i Norge.

Ambassaden skriver i et innlegg på Facebook at dette kan øke spenningen, presse til et våpenkappløp og føre til destabilisering av situasjonen i Nord-Europa.



Regjeringen vil øke antallet soldater fra USA fra dagens 330 til rundt 700.