Russland flytter fartøy fra en base vest i Syria for å gjøre seg klar for et mulig angrep fra USA.

Det skriver nyhetsbyrået Interfax.



Også Storbritannia har tidlig flyttet ubåter med missiler nær Syria for et mulig forestående angrep fra Vesten.



Syria har blitt hovedpunktet for en potensiell storkrig mellom Vesten og Russland, etter det påståtte gassangrepet på en syrisk by i helgen.