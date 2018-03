Statsminister Theresa May gjentok i ettermiddag at Russland er ansvarlig for forgiftningen av dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter, noe russerne avviser.



- Utvisningene er en fiendtlig handling mot Russland, heter det i en uttalelse fra den russiske ambassaden i London. De kaller også reaksjonen urettferdig, i følge Reuters.