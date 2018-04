Russland ønsker at rådet skal diskutere truslene fra USA om gå til militært angrep i Syria.



NBC melder i kveld at det er funnet klorgass og nervegift fra ofrene for det mistenkte gassangrepet i Douma i Syria i helgen.



USAs president Donald Trump skal nå møte sine rådgivere for å beslutte om de skal eller ikke skal angripe mål i Syria.