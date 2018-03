Russland har utviklet en ny type rakett, som ifølge president Vladimir Putin kan nå nesten over alt i verden, og ikke bli oppdaget av anti-missil systemer.

Det sa han under sin årlige tale til den russiske befolkningen i dag.



Ifølge presidenten finnes det ingen begrensninger for hvor langt rakettene kan nå.



Han presenterte også en torpedo som kan bære atomvåpen under vann.