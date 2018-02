Ruter etterforskes for falsk anklage

Kollektivselskapet Ruter etterforskes nå for falsk anklage mot en 19 år gammel mann.



19-åringen laget en app som gjorde det mulig å dele en elektronisk billett når du ikke selv bruker den.



Hen ble anmeldt av Ruter, men politiet henla saken.



Nå er det altså kollektivselskapet som har status som mistenkt. Årsaken er at de i klagen til politiet viste til et vedlegg med billettvilkår, men ikke fortalte at vilkårene var endret etter at de anmeldte saken, melder NRK.



Ruter erkjenner at de har gjort en feil, men mener det kun er snakk om en glipp.