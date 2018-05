Rybak: - Jeg er letta

- Jeg er veldig letta. Etter å ha lovet i hytt og pine at jeg skal ta Norge til finalen så begynte jeg å bli litt nervøs på slutten der.



Det sa en lettet Alexander Rybak etter at han torsdag kveld sang Norge videre fra semifinalen i den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen i Lisboa.

Er blant favorittene

For selv om Norge og Rybak ses på som en av de aller største favorittene i sangkonkurransen var hovedpersonen selv nervøs da flere og flere land ble ropt opp som videre i konkurransen.

- En blir jo smittet av alle andre i sofaene i Green Room, så vi ble mer og mer nervøse og til slutt bare spratt vi opp alle sammen, ler Rybak.

Norge har ligget høyt på bettinglistene hele uka, men på spørsmål om hvordan det er å være blant favorittene sier Rybak:

- Det er hyggelig at folk tror på sangen, særlig når det handler om å tro. Vi gikk inn i konkurransen hele gjengen og tenkte at hvis vi inspirerer en person så er det verdt det.

31-åringen fra Nesodden kan bli den andre artisten i konkurransens historie som vinner Eurovision Song Contest to ganger. Bare iren Johnny Logan har gjort dette før, i 1980 og 1987. Rybak synes det er stort bare å være med.

- Det er mange som sier at artister prøver å være med i Eurovision igjen, og det får jeg også stadig høre. Men hva er det å prøve? Jeg er jo med. Jeg har prøvd og nå er jeg i Eurovision igjen, sier Rybak.

SEMIFINALE: Norge gikk videre fra semifinale. Foto: AFP

Føler ansvar

Men Rybak sier at seieren med "Fairytale" i 2009 gjør at han nå går inn i konkurransen på en litt annen måte.

- Jeg føler jo at ansvarsnervene har vokst, sier Rybak.

Nå skal han bruke timene før finalen lørdag kveld på prøver og ikke minst på å senke skuldrene.

- Jeg er nok ganske reservert helt fram til de tre minuttene på scenen, da er det eksplosjon. Men nå håper jeg at jeg kan kose meg enda mer i finalen. Nå føler jeg at vi har fått vist hva vi har jobbet med i flere måneder. Så i finalen håper jeg at jeg kan ha enda lavere skuldre, for det er noe med å nyte dette selv også, sa Rybak.