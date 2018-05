Rybak: Jeg vil være med flere ganger

VIL VÆRE MED FLERE GANGER: Alexander Rybak sier han er skuffet over 15.plass, men at han vil være med i Eurovision flere ganger. Foto: NTB scanpix

Det gikk ikke veien for Alexander Rybak og Norge i Eurovision Song Contest i Lisboa. Norge endte på en 15. plass med 144 poeng.

Israel, som lenge har vært storfavoritt, vant med låta "I'm Not Your Toy". Israel som har vunnet tre ganger før endte opp med 529 poeng.





Ga alt

Rybak og låta "That's How You Write A Song" var på scenen som nummer sju av 26 land i finalen i Eurovision Song Contest. Norge fikk bare 60 poeng totalt fra fagjuryene. Rybak fikk 12 poeng fra Italia og juryen i hans fødeland Hviterussland ga ham 8 poeng.

- Det må være lov å være skuffet, man er jo med for å vinne, sa Rybak til norsk presse etter finalen.

Selv mener han at hans opptreden i finalen var den beste fremføringen av den norske låta av alle prøvene.

- Når det ikke holdt så er det helt greit. Det var en kjempefin låt som vant, synes jeg, så gratulerer til Israel, sa Rybak.

- Vil være med 7-8 ganger til Men han vil ikke gå med på at det er et nederlag med femtendeplass etter storseieren med "Fairytale" i 2009.

- Dersom Norge ikke gjør det kjempebra i neste fotballkamp så betyr ikke det at vi tar vekk det at vi slo Brasil, sa Rybak.

Og han vil være med i Melodi Grand Prix flere ganger.

- Jeg ser for meg at jeg skal være med en sju-åtte ganger til, for jeg elsker Grand Prix-sirkuset, fortalte Rybak.

For Rybak blir søndagen uansett fin. Han har nemlig bursdag og skal bruke dagen på å feire og kose seg sammen med kjæresten Julie.

- Kort oppsummert: Ferie. Julie. Kjæreste, sa 32-åringen. VANT: Israels Netta Barzilai vant. Foto: AFP

Fansen er stolte

- Vi hadde jo håpet på å komme høyere, det er jo derfor vi er med, sier NRKs Melodi Grand Prix-general Stig Karlsen til P4.

Han er likevel glad for det Rybak har prestert.

- Vi vant vår semifinale på torsdag. Vi er bare så glade for å ha fått tatt en del av dette og Alexander Rybak har hatt en god opplevelse her, sier Karlsen.

President i den norske Melodi Grand Prix-klubben, Morten Thomassen, sier fansen er stolte av innsatsen.

- Vi er stolte av Alexander. Sånn er det, Eurovision er litt bingo og vi var ikke bedre. Men vi støtter Alexander og synes han har gjort en fabelaktig jobb, sier Thomassen til P4.