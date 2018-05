Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener tallet kan være rekordhøyt.



Direktør Anne Rygh-Pedersen sier til NRK at forholdet ute i naturen er nå ekstrem, og at den minste gnist kan være nok til å utløse en katastrofe.



Direktoratet ber nå folk tenke seg om to ganger. Ni av ti branner i skog og utmark utløses av mennesker.