Sagan vant Paris-Roubaix

Sagan spurtet ned sveitsiske Silvan Dillier inne på velodromen i Roubaix, i det som ble et svært dramatisk ritt med mange fall. Den belgiske rytteren Michael Goolaerts fikk behandling for hjertestans og ble fraktet til sykehus.



Alexander Kristoff fikk ødelagt rittet etter et fall. Beste norske ble Amund Grøndahl Jansen på 16. plass.