17 delstater i USA saksøker nå Donald Trumps regjering etter at de vil skrote planene om strengere utslippskrav på biler.

Kravene innebar at nye biler innen 2025 måtte klare seg med et forbruk på under 0,65 liter på milen, mot dagens krav på 0,9 liter.



Regelen ble innført av tidligere president Barack Obama.