De siste to månedene har det vært færre salg enn på samme tid ifjor og det er færre hytter til salgs i typiske sjøhyttefylker, skriver Dagens Næringsliv.



Daglig leder ved Aktiv i Kragerø, Rony Jørstad, sier mange ønsker seg hytte ved sjøen, men at disse er for høyt priset for de fleste.