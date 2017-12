Det slås fast i en ny, stor europeisk studie.



Forskerne bak oppfordrer nå alle land til å gjøre tiltak for å redusere salg av sukkerholdig brus, skriver Dagbladet.



Tall fra Bryggeriforeningen, som kom i går, viser at det ble solgt 28,7 prosent mer sukkerfri brus her hjemme i november enn på samme tid i fjor.