Overfor NRK bekrefter Sandberg at han er kandidat til jobben.



Samtidig hevder Frp-politikeren at slåsskampen han ble bøtelagt for i 1996 ikke skal forhindre han i å bli en god justisminister.



Sandberg ble dømt for å ha slått og skallet til en asylsøker fra det tidligere Jugoslavia.