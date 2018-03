Sandberg i tvil om statsrådpost

Per Sandberg er i tvil om han ønsker å bli justisminister på fast basis.

Sandberg ble utvnevnt til midlertidig justisminister etter Sylvi Listhaug, men hensynet til statsministeren og egne barn er noe av årsaken til at han er usikker på om han vil ha jobben videre.



For 20 år siden ble han bøtelagt etter en slåsskamp, og Sandberg sier til Adresseavisen at han ikke kan stå og se på at statsministeren må stå og besvare spørsmål om hans handlinger tilbake i tid.