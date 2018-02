Det er troen - eller overtroen - på 13 som ulykkestall som gjør at seteraden som egentlig er rad 13 istedet heter 14.



Informasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen sier til NRK at de legger vekt på at mange er redde når de skal ut å fly, og at tallet 13 kan underbygge den redselen.