Politiet bekrefter i kveld at mannen som ble funnet død i vannet i Mulebukta i Porsgrunn, var en savnet person.

Mannen, som var 30 år, ble meldt savnet fra sitt hjem i Porsgrunn i Telemark i februar i år.



Samtidig opplyser Sørøst politidistrikt at det ikke er noen holdepunkter for at det skal ha skjedd noe straffbart med mannen, melder NTB.