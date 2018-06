Han fikk besøksforbud mot sin tidligere kone i Stavanger, noe politiet mener han har brutt to ganger, melder NRK.



Schumann er fremdeles på prøvetid etter at han ble løslatt fra forvaring for fire år siden.



Han ble i 2006 dømt til 16 års forvaring for Nokas-ranet og drap på en politimann.