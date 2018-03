Det viser en undersøkelse gjort for Norges Handelshøyskole.



Kjøtt, mineralvann, ost, godteri og alkohol er øverst på listen over hva vi handler i Sverige, skriver Nationen.



I Østfold svarer hele 92 prosent at de har handlet i Sverige det siste året, mens i Vest-Agder var andelen på bare 24 prosent.