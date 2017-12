Seks personer er sendt til sykehus etter at en bil krasjet i en tunnel i Kvinnherad i Hordaland.

For én av de seks personene beskrives skadene som alvorlige, ifølge politiet.



Det var ingen andre biler involvert i ulykken, og ifølge politiet er det mye som tyder på at ulykken vil få følger for sjåføren av bilen, som de så langt ikke har klargjort hvem av de seks det var.