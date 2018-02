Konsernsjefen i selskapet Arne Giske, sier til Dagens Næringsliv at de så langt ikke har problemer som følge av nedgangen i boligmarkedet.



Veidekke har flere boliger i produksjon nå enn for ett år siden, men antallet usolgte leiligheter under produksjon er noe høyere - og ligger på rundt 400.