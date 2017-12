Selger julegavene på nettet

SELGES: Noe av det som lå under juletrærne i norske hjem selges videre på nett. Foto: NTB scanpix

Mange av årets julegaver er allerede lagt ut for salg på nettet.



På tjenesten Finn.no er det siden julaften lagt ut 448 privatannonser med ordet "julegave" i teksten, 30 prosent flere annonser enn i samme periode i fjor.







- Får gaver de ikke trenger

- Det kan være flere grunner til at folk selger julegavene sine. Det kan jo være at folk ikke kan bytte, at byttedatoen har gått ut eller rett og slett trenger pengene, sier kommunikasjonsrådgiver i Finn, Adele Cappelen Blystad.





Blant tingene som er lagt ut til salg er iPhone, hodetelefoner, piggsko og smartklokker.





- Det trenger ikke bety at folk er misfornøyde med gaven, men at de heller vil selge enn å ha noe de ikke bruker, sier Blystad.