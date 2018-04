Sender ut OBS-varsel for åtte fylker

Et lavtrykk kommer inn og gir nedbør som sludd og snø tirsdag kveld, men langs kysten går nedbøren trolig raskt over til regn.

Meteorologisk institutt har nå sendt ut et OBS-varsel for fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud, og det meldes om opp mot 15 cm snø på utsatte steder.

«Nedbør og temperatur nær null grader kan lokalt gi vanskelige kjøreforhold fra tirsdag kveld frem til onsdag morgen. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser», står det i varselet.



Enkelte steder i innlandet kan det også være snakk om underkjølt nedbør.



Vår på gang

Både den nye og gamle snøen får imidlertid trange kår i dagene framover, for etter at nedbøren har passert, stiger temperaturen i nesten hele landet.



Onsdag ettermiddag varsles det derfor plussgrader helt opp til Nord-Norge.



– At vi får noen vinterlige tilbakefall, skjer nesten hvert år. Når man håper det er vår, er det fort at det kommer slike tilbakeslag. Men vi ser ikke noen flere nå i første omgang, så det er nok siste gang på en stund at det blir fare for noen glatte veier, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til NRK.