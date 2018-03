Rundt en uke før journalisten Kim Wall døde om bord på ubåten hans skal han ha hatt en sms-utveksling med et tidligere vitne om at han har drapsplan klar.



I SMSene skriver blant annet Madsen at han skal binde henne fast i ubåten. Noe aktor mener er påfallende når Wall senere ble funnet død i hans ubåt.