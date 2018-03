Heller ikke Senterpartiet har bestemt seg for om de kommer til å stille seg bak mistillitsforslaget mot jusisminister Sylvi Listhaug.

Partiet må diskutere saken på et gruppemøte før de kan konkludere, opplyser de til P4 Nyhetene.



Rødt, SV og Arbeiderpartiet er avhengig av støtte fra Senterpartiet og KrF for at Listhaug må fratre sin stilling.