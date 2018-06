Setter av 26 kampfly til Nato

Det vil si 26 av F-35-flyene Norge skal kjøpe. Og det er nesten dobbelt så mange som Stortinget har gått inn for, skriver Klassekampen.



Avisen har fått tilgang til et dokument som lister opp detaljerte krav til Norges ulike potensielle bidrag til Nato. Kravet om at 26 fly skal stå i høyeste beredskapsnivå for Nato, gjelder fra 2025.



Forsvarsdepartementet har ikke kommentert avisens opplysninger.